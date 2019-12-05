05.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz." - LONDRA

Kaynak: İHA