Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip... - Haberler
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