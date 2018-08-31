Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 Resti: Vermezlerse Biz Başka Yerden Temin Ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan: "Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Vermezlerse biz başka yerden temin ederiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"15 TEMMUZ'UN SEMBOL İSMİ ÖMER HALİSDEMİR DE BİR ASTSUBAYDI"

"TSK'da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı. Ordumuza astsubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine yükselen kardeşlerimiz var. Subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman parsonel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. TSK dünyanın en köklü, yaygın ordusudur.

Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletimizin en önemli özelliği sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Kendilerinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğratmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Malazgirt Zaferi'dir. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarettedir. Sizler bugün milletimizin "peygamber ocağı" diyerek gönlündeki yeri ifade ettiği böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz.

"EKONOMİK SALDIRILARLA BEDEL ÖDÜYORUZ"

Milletlerin tarihinden dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde de pek çok dönüm noktamız var. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Bugün hep birlikte başı dik, alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyor olabilmemizi bu durumumuza borçluyuz. Bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede gazilerle, şehitlerle ödüyoruz. Kimi zaman haksızlığa, ayrımcılığa uğrayarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik saldırılarla ödüyoruz. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında karşılaştığı saldırıları, riyakarlığı hak edecek sorumluluğu bulunmuyor.