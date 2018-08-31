Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 Resti: Vermezlerse Biz Başka Yerden Temin Ederiz
Başkan Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. ABD'ye rest çeken Erdoğan, "Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Vermezlerse biz başka yerden temin ederiz." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan: "Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Vermezlerse biz başka yerden temin ederiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"15 TEMMUZ'UN SEMBOL İSMİ ÖMER HALİSDEMİR DE BİR ASTSUBAYDI"
"TSK'da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı. Ordumuza astsubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine yükselen kardeşlerimiz var. Subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman parsonel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. TSK dünyanın en köklü, yaygın ordusudur.
Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletimizin en önemli özelliği sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Kendilerinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğratmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Malazgirt Zaferi'dir. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarettedir. Sizler bugün milletimizin "peygamber ocağı" diyerek gönlündeki yeri ifade ettiği böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz.
"EKONOMİK SALDIRILARLA BEDEL ÖDÜYORUZ"
Milletlerin tarihinden dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde de pek çok dönüm noktamız var. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Bugün hep birlikte başı dik, alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyor olabilmemizi bu durumumuza borçluyuz. Bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede gazilerle, şehitlerle ödüyoruz. Kimi zaman haksızlığa, ayrımcılığa uğrayarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik saldırılarla ödüyoruz. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında karşılaştığı saldırıları, riyakarlığı hak edecek sorumluluğu bulunmuyor.
"ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRDİĞİMİZDE 'SAKIN HA' DİYORLAR" Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor. Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar. "ABD F-35'LERİ VERMEZSE BİZ BAŞKA YERDEN TEMİN EDERİZ" Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz bunları başka bir yerden temin ederiz. İnsansız hava araçlarını vermediler şimdi biz üretiyoruz. Bu teröristleri bunlarla vuruyoruz. "TÜRKİYE'NİN ABD VE DİĞER ÜLKELERLE İŞBİRLİKLERİNE İHTİYACI VAR" Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.
"ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRDİĞİMİZDE 'SAKIN HA' DİYORLAR"
Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor. Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar.
"ABD F-35'LERİ VERMEZSE BİZ BAŞKA YERDEN TEMİN EDERİZ"
Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz bunları başka bir yerden temin ederiz. İnsansız hava araçlarını vermediler şimdi biz üretiyoruz. Bu teröristleri bunlarla vuruyoruz.
"TÜRKİYE'NİN ABD VE DİĞER ÜLKELERLE İŞBİRLİKLERİNE İHTİYACI VAR"
Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.