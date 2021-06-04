Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam...
MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı