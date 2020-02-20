Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz"

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

20.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz"
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