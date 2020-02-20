Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz"
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
20.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
Kaynak: AA