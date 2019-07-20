Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır."

Kaynak: AA