Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milleti darbelere, cuntalara ve vesayet güçlerinin oyunlarına rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Bugün tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir"

"Gazi Mustafa Kemal'in kendi iradesiyle yapmaya çalıştığı ve provokasyonlarla engellenen çok partili hayatı daha erken yapsaydık acaba bugün nerede olurduk?"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.