Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." - İSTANBUL
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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