Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." - İSTANBUL

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