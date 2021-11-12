Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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