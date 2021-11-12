Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." - İSTANBUL

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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