Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." - İSTANBUL
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'ye ait tarihi eserleri Erdoğan'a iade etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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