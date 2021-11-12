Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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