Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"
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AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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