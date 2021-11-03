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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olarak yapılanm görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.


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