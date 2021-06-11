Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Türk Kızılay'ın milletin merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz.

Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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