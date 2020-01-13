Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

13.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(3)

Erdoğan: "(Türk heyetinin 'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...
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