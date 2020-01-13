Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
13.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(3)
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
Kaynak: AA