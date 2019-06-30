Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."
Kaynak: AA
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