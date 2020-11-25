Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, terör tehdidinin bertaraf edilmesi, bölgesel ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin tek başına bırakılmasına rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladığını ve ülkelerine gönderdiğini kaydetti.

Erdoğan, "Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 100 bine yakın kişiye, ülkemize giriş yasağı koyduk. Ülkemiz üzerinden çatışma bölgelerine geçişleri engellemek için olağanüstü çaba harcadık. Bizim gönderdiğimiz terör bağlantılı kişileri ciddiyetle takip edemeyen kimi ülkeler, kendi topraklarında gerçekleşen eylemlere mani olamadılar. Üstelik bunun suçunu da İslam'a ve Müslümanlara yıkmaya kalktılar." diye konuştu.

Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirerek, 411 bini aşkın Suriyelinin memleketlerine geri dönmesinin sağlandığını bildiren Erdoğan, "İdlib'deki mevcudiyetimizle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. İşte son olarak, dün özellikle bunu ifade etmek istiyorum, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı ve bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Komandolarımızı, milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu yiğitçe attıkları adım, ilk değil, inşallah son da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'de hızlı ve hakkaniyetli bir çözümü sağlayacak her adıma destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"Daima sabırlı ve soğukkanlı davranıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladıkları eğitim ve danışmanlık desteğiyle ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesinin engellendiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önü de böylece açılmış oldu." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıldığını belirten Erdoğan, "Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli yerlere de gönderildi, gönderilecek." değerlendirmesini yaptı.

"Dile getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir kıymeti yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da 30 yıllık adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Daha düne kadar ortalıkta görünmeyen, hatta bu konuda açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu eş başkanı bazı ülkelerin anlaşmayla ilgili dile getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir kıymeti yoktur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam bu konuları etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmeyle birlikte bu süreç içerisinde ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuştuk. İnanıyorum ki Sayın Putin ile yaptığımız bu görüşmelerle birlikte, özellikle Rusya-Türkiye-Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme, geliştirme şansımız da var. Bu genişletme, geliştirme çalışmalarını da yine Sayın Putin ile görüştük. 3 ülkenin dışında, bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Ulaşımda gerek demir yolu gerek kara yolu noktasında batıdan doğuya, kuzeyden güneye ulaşım sürecini de halledecek ve böylece Azeri kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman