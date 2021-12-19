Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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