Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabulü, kendisinin Kovid-19'u atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Türk, Güncel, Haberler

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