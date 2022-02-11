Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkünde kabul etti.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkünde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından Vahdettin Köşküne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti.