Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan