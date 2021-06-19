Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına... - Haberler
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