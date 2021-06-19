Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili müjdeyi Pazartesi veririz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili müjdeyi Pazartesi veririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili müjdeyi Pazartesi veririz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı sonunda bitecek olan turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Toplantımızda bunu tekrar masaya yatırırız. Toplantıdan sonra yapacağım ulusa seslenişte bu müjdeyi ayrıca veririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı sonunda bitecek olan turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Toplantımızda bunu tekrar masaya yatırırız. Toplantıdan sonra yapacağım ulusa seslenişte bu müjdeyi ayrıca veririz" dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programının üçüncü gününde Kemer ilçesinde bir otelin açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladığını hatırlatan ve Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, en son NATO zirvesinde Makron ile yaptığı görüşmenin meyvesini aldıklarını kaydetti ve "Fransa da olumlu adımını attı, atıyor" dedi.

Önümüzdeki haftalarda bu sürecin daha hızlanacağının anlaşıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmcilerin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon misafiri ağırlamıştık. Bu yıl çok daha yukarıda rakamlara ulaşacağımızdan ümitliyim. Türkiye'de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler, hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarılara çıkartacağız" diye konuştu.

Turizm sektörüne KDV müjdesi

Turizmin pek çok sektörü destekleyen, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğuna dikkat çeken Erdoğan, salgın döneminde sektöre verdikleri desteklerin birileri tarafından eleştirildiğine de dikkat çekerek, "Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz. Salgın paniğinin geride kalmasıyla birlikte inşallah adım adım bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Devlet olarak biz de sektöre her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili müjdeyi Pazartesi veririz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:56:57. #1.16#

title