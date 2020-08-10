Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm) Koronavirüs sebebiyle bir sıkıntı içerisindeyiz ama toparlanmaya... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs sebebiyle maalesef bir sıkıntı içerisindeyiz ama toparlanmaya başladık. Şimdi Almanya, Rusya hepsi bugün itibari ile kapılarını açtı" Kaynak: AA