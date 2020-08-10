Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm) Koronavirüs sebebiyle bir sıkıntı içerisindeyiz ama toparlanmaya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.
10.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs sebebiyle maalesef bir sıkıntı içerisindeyiz ama toparlanmaya başladık. Şimdi Almanya, Rusya hepsi bugün itibari ile kapılarını açtı"
Kaynak: AA