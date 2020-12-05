Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı

05.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Kıran Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kıran'ın oğulları İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Tahir Kıran, Gökhan Kıran, Barbaros Kıran ile torunları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Kıran'ın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenaze namazına koronavirüs salgını dolayısıyla az sayıda kişi katıldı.

Turgut Kıran'ın öz geçmişi

1935 yılında Rize'nin Derepazarı ilçesinde doğan Kıran, 1973'te Deniz Nakliyatı T.A.Ş'nin ihale ile satışa çıkarttığı KAR isimli frigofirik gemisini satın alarak denizcilik sektörüne giriş yaptı.

Kıran, Türk denizcilik sektörünün gelişmesinde ve yapılanmasında önemli katkılarda bulundu.

Türkiye'nin önde gelen armatörleri arasında yer alan Turgut Kıran'ın onursal başkanı olduğu Kıran Holding'e ait gemiler, uluslararası sulardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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