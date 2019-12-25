Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 17.25'te Tunus'tan ayrıldı.

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 17.25'te 'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tunus'tan ayrıldı.

Kaynak: AA
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