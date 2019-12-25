Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta - Karşılama töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta - Karşılama töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

25.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta - Karşılama töreni

, Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tunus Cumhurbaşkanı Said karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta - Karşılama töreni
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