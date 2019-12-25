Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

25.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta

, Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Kaynak: AA
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