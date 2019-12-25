Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

25.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek için acil bir karar ile Tunus'a gitti.



Sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus'a gideceği daha önceden duyurulmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA