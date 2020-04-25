Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile telefonda görüntü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile telefonda görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.

25.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile telefonda görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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