Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile telefonda görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.
25.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA