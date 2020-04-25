CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS MECLİS BAŞKANI EL-GANNUŞİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
25.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:40
Gülseli KENARLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA