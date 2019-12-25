Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

25.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

, Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantıda, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Kaynak: AA
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