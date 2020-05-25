Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
25.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kays Said görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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