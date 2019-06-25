Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA