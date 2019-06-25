Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: İHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
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