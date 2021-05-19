Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.