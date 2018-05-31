Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in düzenlediği esnaf iftar programında konuştu.

"SİYASETİN ÇIRAKLARINA TÜRKİYE EMANET EDİLMEZ"

Erdoğan konuşmasında, Eskiden kapılarda bekleniyordu. Artık kendi silahlarımızı yapar hale geldik." dedi. "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez" diyen Erdoğan, Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.

Erdoğan ayrıca, Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA DÖVİZ ÇAĞRISI

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." dedi.