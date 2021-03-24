Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik"

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Açılan pankart ve dövizler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...