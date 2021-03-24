Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik"

24.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:16

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Açılan pankart ve dövizler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Açılan pankart ve dövizler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (9)

Erdoğan: "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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