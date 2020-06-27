Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor" "Şu ana kadar 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor" "Şu ana kadar 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi." "Tüneli yerli ve milli tünel açma makinemiz 'Lale' açıyor" "Salgındaki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum" Kaynak: İHA