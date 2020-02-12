Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onu genel başkanı var" - KAHRAMANMARAŞ
AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (1)
Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz."