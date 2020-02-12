Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onu genel başkanı var" - KAHRAMANMARAŞ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onu genel başkanı var" - KAHRAMANMARAŞ

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İl Teşkilatı

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (1)

Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onu genel başkanı var" - KAHRAMANMARAŞ
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