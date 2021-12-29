Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorumCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM'ye sunuldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu belirterek, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Haber:  ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

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