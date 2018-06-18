Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Millet Düşmanlarına Cevabı Önce Sandıkta Verdik"

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AK Parti'nin Samsun mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk. Bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik."

Erdoğan: "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım, aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin."