Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
24.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz."
Kaynak: AA