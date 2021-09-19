Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim' - Haberler
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