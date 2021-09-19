Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu