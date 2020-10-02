Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm gücümüzle Konya'nın yanında olmayı sürdüreceğiz"
02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:09
Konya Şehir Hastanesi tanıtım filmi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
Konya Şehir Hastanesi tanıtım filmi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm