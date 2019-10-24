24.10.2019 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum."

Kaynak: AA