Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." Kaynak: AA