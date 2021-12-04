Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri