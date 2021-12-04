Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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