Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına...

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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