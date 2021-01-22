Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)

22.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

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Erdoğan: "Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır."

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

Erdoğan: "Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum."

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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