Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

30.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen, bunları en iyi şekilde kullanamayan ülkelerin geleceğin dünyasında işi doğrusu çok zor. Ürettiğimiz bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm insanlığın refahına da katkıda bulunacağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine özellikle teşrifleriniz için her birinize şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bilimsel araştırmalar alanında öncü kurumları olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın 2019 yılı ödüllerini takdim edecekleri bilim insanlarını kutlayarak başarılarının devamını dileyen Erdoğan, "Bilim insanlarımızın en büyük mirasları geride bıraktıkları çalışmalar, araştırmalarının topluma sağladığı fayda ve yetiştirdikleri öğrencilerdir. Türkiye işte bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Daha önemlisi bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da temelini oluşturacaktır. Bilim insanlarının teşvik edilmesini, yaptıkları akademik çalışmaların geniş kitleler tarafından duyulmasını ve gençler için rol model olmalarını da sağlayacaktır." diye konuştu.

Bilim insanlarına verilecek ödüllerin bu yöndeki gayretlerin bir takdiri ve yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanması temennisinin aynı zamanda bir teyidi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Geçen yıl kaybettiğimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin'in anısına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme fırsatı bulduk. Fuat Sezgin hocamızın İslam bilim ve teknoloji tarihine yaptığı muazzam katkıların gelecek nesillere de ilham vereceğine inanıyorum. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 57 bilim insanının TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldüğünü, TÜBİTAK'ın 3 farklı kategoride toplam 16 ödül belirlediğini, TÜBA'nın ise 4 farklı alanda 41 ödül vermeyi kararlaştırdığını söyledi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini Kanada ve Amerika'dan iki bilim insanının kazandığını ve "TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri"ni bu yıl 20 farklı üniversiteden 28 kişiye takdim edeceklerini belirten Erdoğan, bu sene merhum Fuat Sezgin adına 5 ödülün sahibini bulacağını, ayrıca 6 eserin de TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü'nü alacağını aktardı.

Ödül alan tüm akademisyenlerin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu gördüklerine işaret eden Erdoğan, "Örneğin bir bilim insanımız çevreye zarar veren atıkların hidrojen üretiminde kullanılmasını sağladı. Bu buluşla karbondioksit salınımından faydalı ürünler elde etmek mümkün hale gelmiştir. Kimya alanında makromoleküllerin yüksek çözünürlükle hesaplanması ve simülasyonu için yeni teoriler geliştiren bir akademisyenimize de bugün ödül veriyoruz. Bu çalışma yeni malzemelerin tasarlanması, hastalıklara sebep olan faktörlerin daha iyi anlaşılması, yeni ilaçların geliştirilmesi gibi pek çok konuda ilerlemenin önünü açacak öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, TÜBA'nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü kazanan gençlerin sahip oldukları patentler ve yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'nin geleceğine önemli katkı sağlamaya aday olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tabii Profesör Doktor Erdal Arıkan'ın ismini özellikle zikretmezsek olmaz. Kutupsal kodlama yöntemini geliştiren hocamız, verilerin iletiminde 70 yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözdü. Bugün dünyada 5G ve ötesi teknolojileri konuşuyor olmamızı Erdal Hocamızın çalışmalarına borçluyuz. Hocamızın buluşu sayesinde otonom araçlar dahil olmak üzere dijital çağın pek çok uygulamasında güvenilir ve hızlı veri transferi gerçekleşebilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz de hocamızla yakın irtibattadır. İnşallah ülkemizin bu alandaki yolculuğunda kendisiyle birlikte çalışacağız."

TÜBİTAK'ın 56 yıldır bilim ve teknolojinin mihmandarlığında Türkiye'nin kalkınmasını destekleyecek adımlar attığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şunları söyledi:

"Araştırma-geliştirme desteklerinden girişimciliğe, bilim insanı burslarından uluslararası işbirliklerine pek çok alanda TÜBİTAK destekleri bulunuyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler üretiyoruz. Savunmadan uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye, akademiden sanayiye uzanan geniş bir alanda atılımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Bilimin ve mühendisliğin her alanında araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Mesela 2002 yılında bilim insanlarımıza sadece 150 milyon lira destek sağlanırken bu sene verdiğimiz destek 1,8 milyar liraya ulaştı. Böylece üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Bu desteklerle 207 üniversite bin 572 araştırma-geliştirme ve tasarım merkezi ile 85 teknoparkta faaliyet gösteren araştırmacıların da yanında olduk. Adeta sıfırdan kurduğumuz alt yapı sayesinde araştırma geliştirme harcamalarının milli gelirimizdeki payı ilk defa yüzde 1'i aştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu oranı çok da artıracağız. Çünkü günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolunun yüksek teknoloji ve yenilikçilik olduğunu biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarını yakalayabilmeleri için üretimi yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünlere yöneltmek mecburiyetinde olduklarının altını çizdi.

Bilim insanlarının ortaya koyacağı başarıların, yeniliklerin ve keşiflerin bu dönüşümü gerçekleştirmede kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen, bunları en iyi şekilde kullanamayan ülkelerin geleceğin dünyasında işi doğrusu çok zor. Ürettiğimiz bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm insanlığın refahına da katkıda bulunacağız. Milli teknoloji hamlemizin amacı da işte bu süreci desteklemektir. Bu amaçla ülkemizi dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile oldukça vizyoner ve yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. Çağrımıza dünyanın dört bir yanından başvuru aldık. Alanın en iyisi küresel şirketlerinden ve dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye'ye gelip bizim kurduğumuz alt yapılarda çalışmayı tercih ettiler. Halihazırda 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanıyor. Gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurmalarını da temin ediyoruz. Desteklenen her bir araştırmacımız inşallah 5'er doktora öğrencisi yetiştirecek, bu doktora öğrencileri de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında yer alacaklar. Böylece adım adım hedeflerimize yaklaşmış olacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA