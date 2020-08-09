Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
09.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." dedi.

Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini kaydederek, "İleri teknoloji alanındaki çalışmalarda 85 teknopark ile 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle, Türkiye olarak 'Biz de varız' dedik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yarınlarına yön verecek en büyük teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin Gebze'ye kurulduğunu ve Türkiye'nin otomobilinin buradan dünyaya tanıtıldığını anlatan Erdoğan, Gebze'nin bölgesinin yanı sıra tüm ülkenin çekim merkezi haline getirildiğini belirtti.

Erdoğan, Bilişim Vadisi'ne otomotiv sektörü ilgisinin günden güne artığına dikkati çekti.

Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak Türkiye'nin üretim kapasitesinin güçlendirildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettik. Böylece 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat hacmimiz, geçen sene 180 milyar dolara ulaştı. 2002'de 33 bin 523 firma ihracat yaparken, 2019'da bu rakam 90 bin 617 firmaya yükseldi. Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz, dünyada ses getirmeye başladı. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerde yüzde 30 seviyesine düşürdü. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 700'ü geçti. Aynı yıllarda savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e yaklaştı. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,8 milyar dolara yükseldi. 2003-2020 arasında yeni ya da ilave yatırımlar için 70 bin 415 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yine bu dönemde İŞKUR aracılığıyla 9 milyon 21 bin vatandaşımız istihdam imkanına kavuştu."

"Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcunu Mayıs 2013'te ödeyerek sıfırladığını ve Türkiye'nin IMF'e borcu olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı. Takip eden, tüketen, başka ülkelerin pazarı olan bir ülke konumundan tasarlayan, üreten, ürettiğini dünyanın 200'ü aşkın ülkesine ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Hamdolsun tüm bunları da 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. 'Herkesin ufku denizi kadardır.' derler. Biz, kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz. Katettiğimiz aşamalar elbette önemlidir, değerlidir, ancak yaptıklarımız hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var. Cumhuriyetimiz 100. yılını 2023 hedeflerimizle taçlandırmak gibi ideallerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var. Son 18 yılda yaptıklarımız gibi inşallah bu hedefleri, hayalleri, vizyonları da yine birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Başarı hikayelerimizin, ülkemizin sıkıntıya girmesini bekleyen muhterislerle değil yine sizlerle, gayretli bilim adamlarımızla, araştırmacılarımızla, mühendislerimizle, cesur sanayicilerimizle, gençlerimizle, emekçilerimizle, Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızla birlikte yazacağız."

"Milli teknoloji hamlemizi, yeni yatırımlar, yeni projelerle muhakkak devam ettireceğiz"

Programa gelmeden önce Hidromek'in ekskavatörünü kullandığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada ilkler arasında yer alan Hidromek firmamız bizim bir iftihar vesilemiz. İnşallah şu anda testi filan çoktan aştı ve şimdi daha da aşmak suretiyle bizler de gerek ülkemizde gerek dünyada tanıtımını her şeyini yaparak, nasıl markalar varsa dünyada değişik ülkelerin bizim de markamız olarak dünyada yerini, yerimizi alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firmayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki elektrikle, elektrik enerjisiyle işleyen böyle bir ekskavatörün ülkemizin bir iftihar vesilesi olması bizi gururlandırmıştır. Bu, aynı zamanda çevrecidir. Böyle güzel bir özelliği de var. Kirleten değil, tam aksine çevreci bir ekskavatörü olarak bizim iftihar vesilemizdir. TÜBİTAK'ın da destekleriyle 2 senede 120 kişilik bir ekip gecesini gündüzünü bu işlere verdi. Böylece dünyanın ilk elektrikli ve lastik tekerlekli, sıfır emisyonlu 7 tonluk şehir ekskavatörü Türkiye'de üretilmiş oldu. Sadece bu proje bile müteşebbislerimizin vizyonu ile TÜBİTAK'ın araştırma-geliştirme destekleri birleşince ortaya nelerin çıkabileceğini gösteriyor."

Aşı çalışmaları

Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde de önemli mesafe katedildiğini belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız da bugün aramızda. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Tabii aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan Favipiravir etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik, ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Bunun yanında ilaç geliştirme alanında kendi özgün projelerimiz de devam ediyor. Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarımıza gerekse bu süreçte sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz, vereceğiz. Bu amaçla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde uçtan uca aşı ve ilaç geliştirilmesine imkan veren, büyük deney hayvanları laboratuvarı da dahil olmak üzere ileri seviye bir merkez kuruyoruz. Laboratuvarın hizmete girmesiyle beraber Kovid-19 Platformu'yla başlayan birlikte çalışma ve üretme kültürünü, bundan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız. Milli teknoloji hamlemizi, yeni yatırımlar, yeni projelerle muhakkak devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışları yapılan kritik teknolojik altyapıların hayırlı olmasını dilerken, Türkiye için çalışan, üreten, fikir ve alın teri döken herkese şükranlarını sundu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından GÖKBEY helikopterinde de kullanılan TÜBİTAK'ın ürettiği ve dünyanın çok az yerinde üretilebilen, yüksek teknolojili motor parçası olan türbin kanadı hediye etti.

Açılışı yapılan merkezlere bağlanan Erdoğan, Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile kurdele kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne geçmeden önce tesisi gezdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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