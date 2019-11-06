Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle