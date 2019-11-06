Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

06.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.


İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et