Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 20 dakika görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 20 dakika görüştü.

Kaynak: Dunya.com